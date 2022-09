Lega Serie A, giornata di assemblea: sul banco anche i diritti tv

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di assemblea quella odierna per la Lega di Serie A. I club, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, si riuniranno per discutere principalmente su tre punti: la nuova sede Lega di New York e la costituzione di una nuova società ad Abu Dhabi, il piano industriale i diritti tv del prossimo triennio, 2024-27.