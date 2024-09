Libero: "Ndo sta Lina? Miss Souloukou ha spaccato Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In città non si parla che di lei: Lina Souloukou. L'ad della Roma è in carica dal marzo del 2023 scelta dai Friedkin come super dirigente del club. Dietro l'esonero di De Rossi ci sarebbe soprattutto lei. Riaaume la vicenda l'edizione odierna di Libero che parte dal ritratto della dirigente greca. Donna, giovane (41 anni), navigata nel settore calcio tanto da essere un membro esecutivo dell'Eca, l'associazione dei club europei, ma lontana dalle complesse faccende pallonare della Capitale. Il quotidiano spiega come il mercato giallorosso sia stato completato oltre il termine proprio per i dubbi e le strane corsie imposte da Souloukou (l'arrivo di Abdulhamid, per dire, è figlio di un accordo commerciale con lo sponsor Riyadh Season, non certo un'intuizione di Ghislofi), si arriva alla goccia che fa traboccare il vaso: non far superare a Dybala le 14 presenze di almeno 45 minuti in modo da evitare il rinnovo automatico che costerebbe circa 30 milioni lordi.

Libero prosegue e spiega che Dybala non è l'unica mossa per tagliare i costi, obiettivo primario dell'ad giallorossa. Nell'ultimo anno la dirigente ha smantellato intere aree del club, dal marketing allo scouting, licenziando per giusta causa o accollandosi cause intentate dai dipendenti, e ha imposto un ribasso degli stipendi anche ai direttori. Non al suo, però: gli 850mila euro netti all'anno più il milione di bonus legato al raggiungimento di determinati obiettivi più un'indennità di alloggio pari a 125mila euro all'anno più sei biglietti aerei andata e ritorno tra Roma e Atene per la famiglia ogni anno non sono in discussione. Non è un caso che al centro delle proteste dei tifosi ci sia proprio la dirigente ellenica.