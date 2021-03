Lituania - Italia: Ciro Immobile titolare e capitano degli azzurri

Ultima fatica nazionale quella di questa sera per gli azzurri di Roberto Mancini che alle 20:45 scenderanno in campo contro la Lituania. L'Italia è pima nel girone insieme alla Svizzera e sarà importantissimo cercare di fare risultato anche oggi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei due anni e mezzo dopo l'ultima volta Ciro Immobile scenderà in campo con la fascia di capitano al braccio nella sua 45esima presenza azzurra. Un'altra occasione per il bomber della Lazio per fortificare ancor di più la sua candidatura da titolare all'Europeo. Contro l'Irlanda del Nord è andato a segno sbloccandosi, è entrato bene contro la Bulagaria, ora manca solo l'ultimo sforzo prima di tornare nella Capitale.

