Lotito - Gravina, accesa lite sul caso Salernitana in Consiglio Federale

Un Consiglio Federale movimentato quello che si è tenuto ieri e che, secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, ha visto protagonisti il patron della Figc Gravina e il presidente della Lazio Claudio Lotito autori di una accesa lite. Secondo la ricostruzione il nodo della questione è la Salernitana e la decisione di non concedere una proroga per la cessione del club entro il 31 dicembre. Questo il commento di Lotito: "La Salernitana? Non so niente, io non c’ero. Chiedete a Gravina", il patron non ha infatti partecipato al voto essendo parte in causa.

