Macron, l'azienda è il tech brand con più club di Serie A

La Lazio continua la sua collaborazione con Macron che anche quest'anno ha dato vita a quelle che saranno le divise indossate dai biancocelesti per la stagione 2020/2021. Non solo, l'azienda bolognese è infatti leader in Serie A essendo il main sponsor di ben cinque club: oltre ai capitolini ci sono anche Bologna, Udinese, Verona e Sampdoria. "Un primato che ci inorgoglisce e che ci stimola nello sviluppo di prodotti sempre più performanti", queste le parole di Gianluca Pavanello, Ceo di Macron.

