Napoli, in programma un altro giro di tamponi: la situazione in vista Lazio

RASSEGNA STAMPA - Dopo la Juventus, è in programma un nuovo big match per la Lazio. Domenica 28 novembre la squadra di Sarri sfiderà il Napoli alle ore 20:45. Gara valida per la 14° giornata di Serie A con il mero obiettivo di rialzarsi dopo l'amara sconfitta subita ieri contro la squadra di Allegri. In merito alla situazione Covid, il Napoli sta trovando delle difficoltà, prima il 12 novembre con Diego Demme e infine, venerdì sorso con Matteo Politano risultato anche lui positivo. Adesso in casa Spalletti c'è tanta tensione e proprio per questo ieri la società ha diramato la notizia su Twitter facendo capire che la situazione è monitorata con molta attenzione: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra". Non solo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il quadro del Napoli prevede che sarà effettuato un ulteriore giro di tamponi a Milano. A seguire, poi, ce ne sarà un altro a stretto giro e comunque ogni volta che il medico sociale lo riterrà opportuno. La Lazio è prossima e chissà quali saranno gli esiti dei prossimi test.

QUI PER TORNARE ALL'HOME PAGE