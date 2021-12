Napoli, Insigne prepara l'addio: il Toronto lo ricopre d'oro

RASSEGNA STAMPA - Le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli sono destinate a separarsi. Lo scugnizzo cresciuto a Fratta Maggiore sta per dire addio alla città che lo ha visto nascere e crescere anche calcisticamente. Il capitano azzurro non è riuscito a trovare l'accordo con De Laurentiis per il rinnovo del contratto che scade a giugno 2022. Il numero 24 andrà a via a parametro zero e sembra aver già scelto la prossima destinazione. L'unica offerta concreta è arrivata dal Canada. Il Toronto, ex squadra di Giovinco, è pronta a ricoprire d'oro il fantasista napoletano. Per lui pronto un maxi contratto di cinque anni a 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist. Un'offerta praticamente irrinunciabile per Insigne arrivato ai titioli di coda della sua avventura partenopea.