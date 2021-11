Napoli - Lazio, Sarri torna da avversario: tra tridente leggero e i fischi

RASSEGNA STAMPA - Oggi è il grande giorno con un vero banco di prova da affrontare. Sarà il big match Napoli - Lazio ad illuminare la 14° giornata di Serie A. Sarri avrà il mero obiettivo di rialzarsi dopo il ko in campionato contro la Juventus e ritrovare quello sprazzo di continuità che si era vista prima della disfatta. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nella vecchia annata del Comandante c'era il tridente dei piccoletti, Callejòn, Mertens e Insigne con questi che hanno fatto la storia del Napoli. Ad oggi però ci sarà anche contro la Lazio con Lozano al posto dello spagnolo ma Insigne e il belga saranno ancora lì. A fronte dell'infortunio di Osimhen, Spalletti consegnerà a Mertens le chiavi della manovra offensiva riportandolo proprio ai tempi di quando Sarri lo trasformò come falso nueve.

FISCHI - Se dalle parti del tecnico della Lazio c'è aria di famiglia, questa durerà solo fino ai saluti di rito prima della partita, dopodiché ognuno scenderà in campo con il desiderio di agguantare la vittoria. Per Sarri però la sfida odierna non si tratta del primo ritorno da avversario. Infatti, quando il tecnico toscano allenava la Juventus fu accolto inevitabilmente dai fischi. Il motivo? Il pubblico faceva riferimento al tradimento con la rivale di sempre. Gli anni passano ed è probabile che andrà così anche stasera. Oggi sarà la Lazio contro il Napoli come Sarri contro il suo passato. Il match è alle porte con il Comandante pronto al grido di battaglia.