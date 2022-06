Napoli, nuova pretendente per Mertens dal sapore esotico

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La storia tra Dries Mertens e il Napoli non è finita. Una relazione complicata, si cerca di rimediare ma non c’è certezza sul finale. L’attaccante ha dichiarato di voler restare, non vuole interrompere i rapporti ma il problema economico che finora ha ostacolato l’accordo persiste. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la prossima sarà la settimana decisiva per il futuro del belga. Nel frattempo, continuano a farsi avanti le corteggiatrici. Così dopo la Lazio, sempre più lontana, e l’Anversa ecco che arriva una proposta dal sapore esotico. Direttamente dall’Oceano Indiano, le avance da Bali.