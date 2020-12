Napoli, tre assenze in attacco: ecco le possibili scelte di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Non sarà un Napoli al completo quello che si presenterà domenica all'Olimpico. All'assenza di Osimhen per problemi alla spalla, si sono aggiunte quelle di Mertens e Insigne. Il belga si è infortunato alla caviglia, mentre il capitano azzurro ha rimediato un rosso per proteste nella sfida contro l'Inter. Gattuso, quindi, dovrà fare i conti senza tre pedine importanti. La rosa profonda e le alternative di livello permetteranno, tuttavia, al tecnico di schierare una formazione ultra competitiva. Al centro dell'attacco toccherà ad Andrea Petagna, mentre Elmas dovrebbe avere la meglio su Politano come esterno offensivo. Zielinski e Lozano, poi, dovrebbero chiudere il tris di trequartisti alle spalle dell'ex Spal. Un attacco che, nonostante le defezioni, è quantomai competitivo e che la difesa della Lazio non deve assolutamente sottovalutare.

Lazio, confronto squadra Inzaghi: "Siamo forti, possiamo risalire"

Lazio, rinnovo Inzaghi: possibile incontro alla vigilia del match contro il Napoli

TORNA ALLA HOME