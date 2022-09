Nations League, Cancellieri sarà convocato? Gli Azzurri si "liberano" per le urne

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Giornata particolare oggi in quel di Coverciano. Nella giornata odierna una delegazione del Qatar sarà in visita al quartier generale azzurro, mentre nel pomeriggio Roberto Mancini sceglierà i convocati per le prossime sfide di Nations League contro l'Inghilterra il 23 settembre e contro l'Ungheria il 26 settembre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Gruppo 3 è ancora aperto: la classifica vede l'Ungheria a 8 punti, la Germania a 7, l'Italia a 5 e l'Inghilterra a 2. Assolutamente da evitare la retrocessione. A novembre ci saranno due amichevoli: una è già stabilita contro l'Albania, l'altra è ancora da decidere, ma l'obiettivo è chiaro, preparare la squadra ad affrontare Euro 2024. Intanto, nella lista dei convocati per le prossime partite in programma dovrebbero esserci Bonucci, Verratti e Immobile, Jorginho, Insigne. Da valutare le condizioni fisiche di Scamacca, mentre Gnonto dovrebbe aver convinto il ct azzurro. Sicuri assenti saranno Chiesa, Berardi, Florenzi e Locatelli, mentre dovrebbe essere sicura la presenza di Politano, Zaniolo, Raspadori e Acerbi. Tra le novità, oltre a Miretti, Udogie, Pobega, Scalvini e Gatti dovrebbe esserci anche il laziale Cancellieri. I convocati che il 25 settembre vorranno recarsi alle urne per votare saranno lasciati liberi di raggiungere il proprio seggio nel pomeriggio di sabato a seguito di Italia-Inghilterra. Domenica è previsto il volo Roma-Milano-Budapest con arrivo a Malpensa per le 12, così che anche gli azzurri della Lombardia e del Piemonte possano recarsi alle urne.