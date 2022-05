Nations League, Mancini si affida ai giovani: chance per due biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – Il campionato è finito e l’estate è ufficialmente iniziata per i giocatori, ma non per tutti. Tornano in campo le Nazionali con i vari impegni tra amichevoli e Nations League, così Roberto Mancini ha potuto riabbracciare i suoi dopo la delusione dell’esclusione dal Mondiale. Coverciano ha riaperto le porte agli azzurri che avranno un mese di giugno piuttosto intenso. Prima la finale di Wembley contro l’Argentina, in programma il 1° giugno, qui il ct si affiderà ai campioni d’Europa. Poi, a distanza di qualche giorno, inizierà la fase a gironi della Nations League. Si partirà il 4 giugno con la sfida contro la Germania, alla quale seguiranno quelle con Ungheria, Inghilterra e infine,di nuovo, Germania per il ritorno. Rispettivamente il 7, l’11 e il 14. Questi quattro appuntamenti rappresentano per molti azzurri una chance. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alcuni big lasceranno Coverciano dopo Wembley e Mancini avrà bisogno di una trentina di giocatori da alternare in queste quattro gare. Si affiderà ai più giovani, troveranno spazio i due biancocelesti Lazzari e Zaccagni e anche l’ormai ex Luiz Felipe. Saranno partite fondamentali in cui si delineerà la Nazionale del futuro.

