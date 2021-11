Nazionale, Cannavaro: "Rinviamo la giornata del 20 marzo. Su Immobile..."

RASSEGNA STAMPA - Sorteggio a dir poco sfortunato per l'Italia nei playoff che porteranno ai prossimi Mondiali. Per accedere alla fase a gruppi di Qatar 2022, gli Azzurri dovranno battere prima la Macedonia in casa e poi la vincente tra Portogallo e Turchia in trasferta. Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha parlato del percorso che attende la squadra di Mancini. Queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Innanzitutto bisogna rinviare la giornata del 20 marzo per consentire un minimo di lavoro di preparazione. E poi alzare il ritmo delle gare, con gli arbitri che devono imparare a interrompere meno il gioco. Portogallo? E' forte, ma attenzione perché in queste gare secche bisogna battere l’ansia. Siamo l’Italia e state sicuri che in Portogallo sono più dispiaciuti di incontrare la Nazionale 4 volte campione del Mondo. Bisogna recuperare i tanti giocatori che erano infortunati a novembre. Penso a Immobile che tanti criticano ma che dà profondità e scatta mille volte mettendo in difficoltà qualsiasi difesa"