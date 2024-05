Nazionale, Spalletti ne escluderà quattro: Provedel e Zaccagni in dubbio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La corsa verso l'Europeo di Provedel e Zaccagni. Sono rientrati nei 30 preconvocati di Spalletti: venerdì prossimo si presenteranno a Firenze per convincere il ct a rimanere in squadra e volare in Germania. Il 6 giugno arriverà la decisione definitiva: verranno tagliati quattro giocatori, ne rimarranno solo 26. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sicuramente partiranno tre portieri, non quattro. Donnarumma e Vicario sono sicuri del posto: il terzo se lo giocheranno Meret e Provedel. Il primo ha più esperienza in Nazionale, mentre il secondo è rientrato alla grande a San Siro dall'infortunio. C'è grande fiducia nel numero 94: lo staff azzurro si era informato con la Lazio per il suo recupero. Viene preferito all'estremo difensore del Napoli per il gioco con i piedi. Parte in svantaggio, ma il ballottaggio è aperto.

Diverso invece il discorso per Mattia Zaccagni. Spalletti lo apprezza, ma potrebbe essere penalizzato dal cambio di modulo. In caso di 4-3-3 non ci sarebbero problemi, ma nel 3-4-2-1 deciso dal ct (e utilizzato ora anche da Tudor) potrebbe essere svantaggiato. Sulla trequarti ci sono già Chiesa, Pellegrini ed El Shaarawy. L'ultimo può fare anche l'esterno a tutta fascia, mentre il numero 20 biancoceleste lì non funziona. La sua conferma, perciò, non è scontata. Immobile, invece, non ce l'ha fatta a rientrare nei preconvocati, complice soprattutto il rendimento di Scamacca. L'altro nome in orbita azzurra è quello di Nicolò Rovella: se ne riparlerà a settembre, ha pagato la pubalgia che l'ha tenuto fuori per molto. Spalletti lo apprezza, potrebbe recuperare terreno e sperare in una chiamata futura.