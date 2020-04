Petagna: "Immobile tra i protagonisti del campionato, è un grande attaccante"

Andrea Petagna, che ha aperto una raccolta fondi per gli ospedali italiani che è arrivata a quota 500 mila euro, ha raccontato l'iniziativa di beneficenza, soffermandosi poi su quanto fatto in questa parte di campionato e sull'approdo al Napoli. L'attaccante, chiamato a scegliere uno tra Immobile, Gasperini, Mihajlovic e CR7 come protagonista di questo scorcio di stagione, non è riuscito a decidersi e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "Tutti. Gasp non mi ha sorpreso, è il miglior allenatore che ho avuto. Immobile continua a essere un grande attaccante, Mihajlovic è un esempio con la "è" maiuscola: enorme".

