PRIMAVERA - Lazio, piccola rivoluzione della rosa in vista: Calori confermato

Sarà rivoluzione e non potrebbe essere altrimenti. La retrocessione della Lazio Primavera fa male, soprattutto perché è la seconda in tre anni. I biancocelesti non sono riusciti nell'impresa di salvare una stagione più che deludente e perdendo contro il Bologna nella gara di ritorno hanno detto addio al massimo campionato. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la società ha deciso di rifondare quasi completamente la rosa: in panchina rimarrà Alessandro Calori chiamato a dare una scossa a poche gare del termine. Solo 4 vittorie in 32 gare e tra i tanti acquisti in pochissimi sono riusciti a conquistare una maglia da titolare. L'obiettivo adesso è uno: risalire la china.

Calciomercato Lazio, ecco il terzino per Sarri: è il giorno di Hysaj

Lazio, il saluto di Lulic: "Non ho avuto la possibilità di continuare a lottare con voi" - FOTO

TORNA ALLA HOME