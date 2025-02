Pruzzo non dimentica: "Il gol di Turone era buono! E i rigori con il Liverpool..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma. Tra i tanti temi toccati è tornato a parlare di due momenti che hanno segnato la sua carriera: la finale di Champions League persa contro il Liverpool e il famoso gol 'non dato' di Turone. Questo è ciò che ha detto a riguardo: "Roma - Liverpool? La Coppa dei Campioni persa in casa ai rigori è la ferita che ancora sanguina dopo 40 anni. Io segnai il gol dell’1-1 nel primo tempo e poi uscii al 63’. Se il gol di Turone era buono? E me lo chiede? Certo. Non c’era bisogno del Var. Misi io di testa il pallone in mezzo per l’arrivo di Ramon che veniva da dietro e segnò in tuffo. Era valido: quando lo rivedo mi incazzo".