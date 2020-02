Quattro gare in otto giorni: il prato dell'Olimpico sottoposto a “cure” speciali

Prevenire è meglio che curare. Anche se in questo caso accadranno più o meno entrambe le cose contemporaneamente. Perché il prato dell'Olimpico è sotto stress, calpestato a più riprese dal calcio prima e dal rugby poi. Dovrà sopportare quattro partite in otto giorni, con la prima già in archivio: dopo Lazio - Inter, infatti, nello stadio della Capitale si giocheranno l'Europa League (Roma - Gent giovedì), il Sei Nazioni di rugby (Italia - Scozia sabato) e di nuovo la Serie A (Roma - Lecce domenica). Per questo, come riporta la Rassegna Stampa di Radiosei, il terreno di gioco verrà sottoposto a cure speciali. Cominciate già dopo il successo dei biancocelesti di domenica sera. Per esempio sono state installate delle lampade (per favorire la fotosintesi e la ricrescita dell'erba), e una task force cercherà di limitare gli eventuali danni provocati dagli agenti atmosferici. Eseguendo anche dei test per verificare la scorrevolezza del pallone, la durezza del terreno, le infiltrazioni e la ricopertura del manto erboso. Tutti trattamenti che si dilungheranno per l'intera settimana, spesso h24.

POLEMICHE - Un modo anche per prevenire le polemiche, oltre che gli infortuni. La rottura del crociato sia di Demiral che di Zaniolo in Roma - Juventus dello scorso 12 gennaio (giocatasi 24 ore dopo Lazio - Napoli, ndr) aveva causato non poche turbolenze soprattutto nell'ambiente giallorosso. In tanti diedero la colpa dei due infortuni al terreno, usurato dalla partita del giorno precedente, senza avere dalla propria troppi riscontri (tanto che la scorsa settimana, a San Siro, Inter - Napoli e Milan - Juventus si sono giocate nel giro di 24 ore senza alcun danno, ndr). Questa volta le istituzioni si sono tutelate: sarà impossibile lamentarsi.

