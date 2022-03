Rimborsi arbitri, Collegio di Garanzia Coni: respinti ricorsi di Pasqua e La Penna

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto i ricorsi di Fabrizio Pasqua e Federico La Penna rispetto alle condanne già comminate per il caso rimborsi. Il primo ha ricevuto 14 mesi di stop ed è vicino alla fine della sua carriera (dopo i 12 mesi si è fuori dalla CAN), il secondo 11 mesi e tornerà a disposizione di Gianluca Rocchi dal prossimo 9 maggio. Ora i due fischietti valuteranno se ricorrere al Tar, in attesa delle motivazioni. Nella stessa vicenda sono stati coinvolti Davide Massa (pena molto più lieve e scontata, è tornato a disposizione) e Piero Giacomelli che la settimana scorsa ha subito una nuova condanna a 14 mesi e rischia lo stop definitivo anche lui.