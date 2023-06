Rinnovo Pedro, la Lazio vuole chiudere ma c'è un nodo: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Aspetta una chiamata Pedro, arriverà a breve. Per quanto riguarda il rinnovo c'è un accordo di base fino al 2025 a 2,2 milioni più bonus. Sarri ha confermato di volerlo in rosa, ora tocca a Lotito convocare l'entourage per chiudere. I due anni di contratto erano stati concordati per permettere allo spagnolo di non perdere i soldi che non gli concederà la Roma (accordo frutto del risparmio permesso dal Decreto Crescita prima della sua cessione alla Lazio). Lotito aveva preso tempo fino a fine stagione, aspettava di riparlare con Sarri e capire se concedere due anni di contratto oppure uno. È questo il nodo da sciogliere, riporta la rassegna stampa di Radiosei.

Gli altri rinnovi

Va trattato, poi, anche il prolungamento di Zaccagni, che attende un adeguamento da almeno 3 milioni. C'erano stati contatti ne mesi scorsi, prima del ritiro di Auronzo ci saranno aggiornamenti. La Lazio non deve pensare solamente al mercato in entrata e in uscita, ma anche ai rinnovi. E con la Champions tutte le richieste sono al rialzo.

TORNA ALLA HOMEPAGE