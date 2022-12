Rivoluzione Champions League: ancora più difficile e si gioca il giovedì

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

Se c'è un obiettivo dichiarato dalla Lazio è quello di andare in Champions League e ovviamente restarci il più possibile. Come riporta la rassegna di Radiosei, la modalità in cui debutterà il torneo nel 2024-2025 è assolutamente inedita e sarà molto più complicato per i club partecipanti andare avanti fino alla fase ad eliminazione diretta.

COSA CAMBIA - La nuova Champions si comporrà di 36 squadre, in un gruppo unico e quindi con più partite. Questi 36 club saranno inseriti in una classifica unica e divisi in 4 fasce durante i sorteggi. Ogni team affronterà 2 squadre di ogni fascia, compresa la fascia in cui si trova. Non ci saranno più match di andata e ritorno ma 4 partite in casa e 4 in terra nemica senza mai incontrare lo stesso avversario.

Terminato questo primo step, solo le prime 8 andranno dirette agli ottavi. Dal nono al ventiquattresimo posto invece affronteranno i playoff di andata e ritorno e le 8 vincenti andranno ad aggregarsi con le prime 8 qualificate. Si inizierà quindi con la fase a eliminazione diretta e saranno possibili i derby. Sei turni si giocheranno entro dicembre e i playoff a gennaio. Si giocherà il martedì, il mercoledì e il giovedì.

Il diritto di qualificare le prime 4 del campionato sarà esteso anche alla quinta nazione del ranking Uefa. Gli altri 3 posti andranno ai campioni di un torneo minore (dall’11° posto del ranking) e a due club dei due campionati che l’anno prima hanno avuto il miglior ranking.