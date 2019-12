RIYAD - L'ambasciatore italiano tifa Lazio: “Me ne sono innamorato nel '73/74”

Un tifoso in più, proprio a Riyad. Luca Ferrari, ambasciatore italiano in Arabia Saudita, non ci ha pensato due volte a confessare la propria fede biancoceleste: “Intanto dico che sono un tifoso dei due bomber. Sogno Immobile decisivo e un capolavoro di Ronaldo. Ho vissuto molto all'estero ma devo confessare che tornai in Italia durante il 1973/74, l’anno dello scudetto della Lazio. Papà era un napoletano che tifava Juve, io invece ho scelto con il cuore e sono diventato laziale. Ho sempre ammirato Pulici, mentre oggi adoro Immobile. Ammiro anche Lotito che con pochi soldi fa molto bene”, le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei. Poi anche un pizzico di ironica amarezza: “Ora ho un figlio e tifa Roma...”. Ferrari, inoltre, ospiterà il presidente Lotito (insieme a una delegazione della Juventus) a pranzo. Farà gli onori di casa nell'ambasciata e metterà la chiesa a disposizione del patron per assistere alla Messa domenicale. Un'accoglienza di cortesia per il presidente della sua squadra del cuore, con l'auspicio, magari, di portare indirettamente anche un po' di fortuna alla Lazio. Che non guasta mai.

