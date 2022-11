Roma - Lazio, il derby si gioca fuori: tutti gli assenti che salteranno la partita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Assenti da una parte e dall'altra. Questo derby, almeno fino all'inizio della partita, verrà ricordato per tutti i giocatori che sono stati obbligati, per un motivo o per un altro, a rimanere fuori. Come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, la Lazio dovrà sicuramente fare a meno di Milinkovic, squalificato per diffida dopo il giallo rimediato con la Salernitana, e Immobile che sta facendo di tutto per accorciare i tempi di recupero dell'infortunio ed essere almeno in panchina (non salta un derby dal 30 aprile 2017, vinto con Keita al suo posto). La Roma non potrà contare sui gol e la tecnica di Paulo Dybala, trascinatore giallorosso nella prima parte di stagione fermato da un infortunio al retto femorale. I giallorossi attendono nel 2023 anche Wijnaldum, arrivato a inizio stagione che ha visto il campo pochissime volte. Con questi quattro in campo sarebbe stato sicuramente un match diverso, ma quelli che ci saranno cercheranno di non farli rimpiangere.