Roma - Lazio, Lino Banfi vs Anna Falchi: “Champions sì, Scudetto no”

Scaramanzia contro consapevolezza della propria forza. Anche se al derby non esistono favoriti, né pronostici. Ci sono solo il campo e il cronometro, 90 minuti di passione. Tensione agonistica, sudore. Sugli spalti quanto sul terreno di gioco. E proprio lì, su un seggiolino dell'Olimpico, sarà presente questa sera Anna Falchi: “La Lazio è più in forma della Roma” - sono le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei - “Ma in questo derby può uscire davvero ogni risultato. È come una finale di Champions, non faccio pronostici”. Da casa, invece, la seguirà anche Lino Banfi. Noto tifoso romanista: “Essendo uno dei più grandi allenatori del mondo (dice ironicamente immedesimandosi in Oronzo Canà, suo storico personaggio, ndr) dico che sulla carta la Lazio è superiore alla Roma. È da Scudetto, sta meglio a livello di squadra, di singoli e di gioia del momento”. Poi torna serio, dopo il rito scaramantico: “Sinceramente? Può succedere di tutto, e punto su Dzeko”. Dall'altra parte Anna Falchi ribatte con Immobile - “È il miglior attaccante in Italia” -, ma non crede nello Scudetto: “La Juve e l'Inter sono difficili da battere nel lungo periodo. L'obiettivo è tornare in Champions League”, conclude. Che anche lei sia scaramantica?

