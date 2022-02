Roma, società e giocatori contro Calvarese: ecco cosa è successo

La Roma si sente vittima di una disparità di trattamento. La rete annullata a Zaniolo per il fallo di Abraham ha fatto infuriare tifosi, squadra e società che hanno chiesto l'intervento dei Friedkin. Dalle parti di Trigoria si accentua una diseguaglianza netta in questa stagione. A peggiorare la situazione ci si è messo anche Gianpaolo Calvarese. L'ex arbitro da una settimana è il nuovo consulente dei giallorossi per le giacchette nere. L'ex direttore di gara ha appoggiato la decisione di Abisso. Come sottolinea l'edizione odierna di Leggo, la presa di posizione di Calvarese ha scatenato reazioni dentro e fuori Trigoria. Qualcuno, anche tra i calciatori, ritiene inopportuna l'uscita dell'ex arbitro resa pubblica dai media. La posizione è abbastanza chiara e in linea con le dichiarazioni di Mourinho che vede la sua squadra fortemente penalizzata. Ma il regolamento parla chiaro.