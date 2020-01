Rutelli: “A Roma servono figure come Lotito, sta facendo un miracolo”

Francesco Rutelli, ex sindaco di Roma, ha rilasciato una lunga intervista, riportata nella rassegna stampa di Radiosei, in cui si è espresso su alcune criticità della Capitale e sull’importanza dello sport, secondo lui ‘un’anima storica della città’: “Stiamo celebrando i centoventi anni di una società di cui conservo orgogliosamente il primo stessa. Cominciò con i podisti ed eccoci qui. Lo sport è un battito di cuore che diffonde vitalità. Genera energia e traina”. L’ex primo cittadino è tornato a parlare del periodo seguente a quello in cui lui stesso ricopriva la carica di sindaco, spiegando che il vero errore è stato quello di pensare che preparazione ed esperienza non fossero così importanti, che qualsiasi cosa fosse investita nella cosa pubblica andasse bene. Poi, un consiglio al prossimo che ricoprirà l’importante carica: “Di sicuro non sarò io, non intendo candidarmi a nulla. Prenda con sé cento persone che dichiarino che cosa intendono fare da prima delle elezioni. E do anche un consiglio ai cittadini: più che una persona, scegliete chi si presenterà con un gruppo forte e credibile”.

DETTAGLI - Rutelli si è interrogato sui fattori che fanno sì che Roma non abbia stabilità al vertice, ripercorrendo secoli di sacchi, invasioni e calamità. Sull’ipotesi che un imprenditore possa garantire una certa sicurezza, ha espresso delle perplessità, sottolineando come il panorama imprenditoriale della Capitale si sia sviluppato intorno agli appalti pubblici o a colossi industriali, che però coltivano interessi del tutto diversi. Su questo punto, ha menzionato il presidente della Lazio: “Ci si deve per forza affidare o a realtà estere o a una gestione artigianale come quella di Lotito, che peraltro, con la collaborazione dell’ottimo Tare, mi sembra stia facendo un lavoro eccellente, un miracolo direi”. Infine, sul progetto degli stadi di proprietà, l’ex sindaco ha ammesso di volerne due , purché realizzati in linea con gli interessi della comunità urbana.

