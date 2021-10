Sabatini: "Sarri? Iniziano ad arrivare le risposte del gruppo. E su Mihajlovic..."

Dai protagonisti della Serie A di oggi alla squadra che gli piacerebbe costruire. Tra i temi toccati da Walter Sabatini, anche la Lazio e, in particolare, Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Il direttore sportivo, che vanta alcuni anni trascorsi nella Capitale, ha espresso in questo modo il suo parere: "Deve ancora colmare lo spazio che c’è tra la sua idea di calcio e le risposte della squadra, che sono intermittenti ma cominciano ad esserci".

SU MIHAJLOVIC - Sabatini, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha poi parlato di Mihajlovic, considerandolo ancora in fase da costruzione, con le proprie priorità da mettere a fuoco. Quali sono? "Quella di diventare un grande allenatore, non un allenatore invischiato in troppi luoghi comuni", spiega il dirigente ex Bologna. Il tecnico rossoblù ha per lui tutte le risorse intellettuali e d'esperienza per diventare un grande e scappare dai suoi clichés. Prosegue: "Parlo dei clichés che gli hanno affibbiato del sergente di fero, dell'uomo che fa crollare gli spogliatoi e attacca i giocatori ai muri. Un grande allenatore non ha bisogno di scenate".

PRIMAVERA - Lazio, scontro al vertice: al Fersini arriva il Cesena

Sarri, Luis Alberto e un rapporto "incrinato": ora Mau può rinunciare al Mago

TORNA ALLA HOMEPAGE