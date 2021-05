Salernitana, Castori: "Lotito è un battagliero. Io poco moderno? Faccio il calcio di Klopp..."

Fabrizio Castori festeggia il ritorno in Serie A con la Salernitana. Dopo la storica promozione ottenuta col Carpi, ecco anche quella a Salerno. Un anno non semplice, in un campionato di certo complicato. In un passaggio di una lunga intervista riportata dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei, Castori ha dichiarato: "Lotito è un battagliero, ha visto che siamo fatti della stessa pasta e ha avallato le mie richieste e le mie idee. Il mio non è un calcio moderno? A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio Klopp, Simeone e dello stesso Guardiola. Il mio è un calcio efficace, il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente".