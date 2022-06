Salernitana, Nicola esalta Sabatini: "Uomo autentico, senza di lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Una salvezza che rimarrà negli annali, un'impresa storica quella della Salernitana che con una cavalcata straordinaria è riuscita a rimanere in Serie A. Il primo artefice di questa avventura è Davide Nicola che in una lunga intervista ha detto la sua anche sulla figura del direttore sportivo Walter Sabatini: "La sua presenza è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare. È un uomo autentico e di grande credibilità. Senza Sabatini non so se i calciatori sarebbero venuti a Salerno: è stato fondamentale", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

Poi sul futuro: "Il giorno dopo la salvezza ho incontrato il presidente: stiamo definendo gli ultimissimi dettagli, non ci sono problematiche. Dopo rinnoveremo per ripartire. E poi: perché non ripartire? Mi piacciono il contesto, le persone e la possibilità di costruire qualcosa di diverso".