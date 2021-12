Salernitana, oggi il giorno del giudizio: la situazione

Una città intera con il fiato sospeso. Dentro o fuori, oggi è il giorno in cui verrà tracciato il futuro della Salernitana. I nomi e le offerte sono ormai noti: Agnello/Cerruti, Orlando, Di Silvio, Iervolino e due imprenditori romani di cui non è stata svelata l'identità. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la certezza è che fino a ieri alla Federcalcio non era ancora arrivato nulla. L'offerta che da maggiori garanzie sembrerebbe essere quella avanzata da Francesco Agnello e formata da cinque-sei industriali mentre la Console&Partners sembra essersi defilata in maniera definitiva. Non si esclude neanche un colpo a sorpresa nel finale anche se il tempo stringe e in questo caso è più che mai tiranno.

