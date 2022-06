Salernitana, via ai casting per trovate il nuovo ds: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'addio tra la Salernitana e il direttore sportivo Walter Sabatini a causa di forti incomprensioni nate in merito alle procure da riconoscere agli agenti di alcuni calciatori. Per questo quindi in casa granata sono partiti i casting per scegliere quello che sarà il ds della prossima stagione e che quindi guiderà anche il calciomercato.

Come riportato da Il Mattino i nomi sono tanti: da Sogliano, Fusco e Pierpaolo Marino passando per Petrachi, Foggia, Meluso e Bigon. Da valutare anche la situazione in panchina: con l'addio di Sabatini anche la permanenza di Nicola è in dubbio. In caso di addio i nomi in pole sono quelli di Roberto De Zerbi e Fabio Cannavaro.