Sampdoria - Lazio, si studiano le alternative a Lazzari sulla fascia destra

L'infortunio di Manuel Lazzari durante l'ultima amichevole precampionato, per giunta giocata "in famiglia" contro la Primavera, è una tegola non da poco conto per la Lazio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, ad una settimana di distanza dalla prima giornata di campionato contro la Sampdoria Inzaghi riflette sulle possibili alternative sulla fascia destra nel caso in cui all'ex Spal non dovesse riuscire il recupero lampo. Il sostituto naturale da quella parte dovrebbe essere Adam Marusic, ma il montenegrino si è infortunato in vacanza ed ha saltato praticamente tutta la preparazione, tornando a lavorare individualmente da poco. Il rientro in gruppo è previsto a breve ma sarà difficile vederlo abile e arruolabile per i 90 minuti già domenica. Una possibilità, già provata lo scorso anno, è quella di spostare Lulic a destra, facendogli subentrare Jony, ma la situazione in bilico per quanto riguarda il transfer dello spagnolo - che dovrebbe arrivare, ma su cui non c'è certezza - non permette di ragionare serenamente su un suo impiego dal primo minuto. L'alternativa più facilmente percorribile a questo punto sarebbe affidare quella fascia a Patric, jolly che Inzaghi ha voluto tenere proprio per questo tipo di situazioni. Manca una settimana all'inizio del campionato, Inzaghi dovrà riflettere.

ATTESA PER IL TRANSFER DI JONY

LAZZARI SPERA NEL RECUPERO LAMPO

