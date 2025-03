Saponara ricorda Sarri: "Da lui c'è sempre da imparare. Tra noi..."

Il fantasista Riccardo Saponara è cresciuto calcisticamente nell'Empoli, dove ha avuto l'occasione di lavorare con Maurizio Sarri. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Saponara ha parlato così dell'ex tecnico biancoceleste:

"Io e Sarri non siamo in contatto. L'ultima volta l'ho visto in campo, da avversari, quando col Verona ho affrontato la sua Lazio. Ma tra noi basta uno sguardo per capirci: magari in questi mesi andrò a trovarlo. Da lui c'è sempre qualcosa da imparare".

