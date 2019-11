Sassuolo - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Ciro per la storia, Caicedo per il match

La Lazio non molla al Mapei Stadium e porta a casa allo scadere tre punti importantissimi, strappati a un Sassuolo ostico. Poco da fare dalle parti di Strakosha, si comportano bene i difensori scelti da Inzaghi: il gol di Caputo arriva in realtà su una distrazione in marcatura di Immobile. Ciro continua la sua scalata alla storia segnando ancora, Correa invece stavolta non riesce a fare la differenza. Partita di enorme sostanza da parte di Leiva, ma ad essere decisivi nel finale sono Luis Alberto e Caicedo. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 7, Luiz Felipe 6 (50' Bastos 5), Acerbi 6,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 7, Luis Alberto 7,5, Lulic 6,5 (50' Lukaku 5,5), Correa 6 (79' Caicedo 7,5), Immobile 7, Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6, Patric 6,5, Luiz Felipe 6 (50' Bastos 5), Acerbi 6,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 5, Leiva 6,5, Luis Alberto 7, Lulic 6 (50' Lukaku 5,5), Correa 6 (79' Caicedo 7), Immobile 6,5, Inzaghi 6,5.

IL TEMPO - Strakosha 6, Patric 7, Luiz Felipe 6 (50' Bastos 6), Acerbi 6, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6, Luis Alberto 7,5, Lulic 5,5 (50' Lukaku 6), Correa 6,5 (79' Caicedo 7), Immobile 7, Inzaghi 6,5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 6, Patric 6,5, Luiz Felipe 6 (50' Bastos 5,5), Acerbi 6, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 7, Luis Alberto 7, Lulic 5,5 (50' Lukaku 5,5), Correa 6 (79' Caicedo 7,5), Immobile 7, Inzaghi 7.

