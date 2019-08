Serie A, DAZN vuole un canale su Sky: trattativa in fase avanzata

È stato il grande shock della passata di stagione per milioni di abbonati: la suddivisione dei diritti televisivi della Serie A in due piattaforme. Sky e DAZN. Degli avversari-alleati che, anche per questa stagione, si spartiranno il massimo campionato italiano rispettivamente in 7 e 3 partite a testa. L'oggetto pregiato del palinsesto di DAZN è – come lo scorso anno – l'anticipo del sabato sera. L'ultima partita pre-domenicale è spesso sede di big match e catalizzatrice di un gran numero di appassionati. Un'arma a doppio taglio per la piattaforma streaming che, più volte, ha sofferto di problemi tecnici che hanno reso impossibile la visione ai tifosi o ne hanno ritardato eccessivamente la differita (spesso oltre il minuto). Una grana che a DAZN non vogliono ripetere. Per questo, come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il portale online sarebbe in trattativa con Sky per la messa in onda di un canale dedicato sulla piattaforma di Murdoch. In questo modo l'anticipo del sabato sera potrebbe essere trasmesso sulle frequenze satellitari, evitando i problemi qui elencati. La trattativa sarebbe già a buon punto e la fumata bianca potrebbe arrivare prima dell'inizio della Serie A. Se così non fosse c'è ottimismo che l'accordo possa concludersi dopo la prima sosta.

COSA CAMBIEREBBE - Non sono ancora chiare le ripercussioni che l'accordo potrebbe avere sul costo e sulla suddivisione degli abbonamenti. È già noto, però, che non verranno trasmesse “via satellite” le altre due gare domenicali (quella delle 12.30 e una delle 15): resteranno disponibili solo su streaming. DAZN, inoltre, starebbe per chiudere un contratto anche con Telecom. Contemporaneamente al canale su Sky, quindi, il portale potrebbe espandersi e trasferirsi perfino su un'altra piattaforma.

