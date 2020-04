Serie A, ecco il protocollo della Fmsi per tornare ad allenarsi in sicurezza

SERIE A, PROTOCOLLO FMSI - Se si dovrà riprendere, bisognerà farlo in piena sicurezza. Ecco perché la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) ha stilato la prima parte del protocollo che verrà inviato alle varie Federazioni contenenti la lista di test ai quali gli atleti dovranno sottoporsi per potersi allenare una volta che il governo avrà dato il via libera. Non va dimenticato - anzi va sottolineato - che il calcio ricomincia insieme al Paese con le stesse regole e senza corsie preferenziali. Secondo la rassegna di Radiosei, queste le misure prese dalla Fmsi: i giocatori saranno divisi in due gruppi, positivi accertati e poi guariti e quelli asintomatici, e in base alla categoria di cui fanno parte si stabilisce la cadenza dei controlli necessari; verranno sottoposti continuamente a tamponi e analisi del sangue alla ricerca del RNA virale. Se risulteranno negativi, dovranno ogni 4 giorni sottoporsi al test del tampone; se positivi dovranno fare: test da sforzo polmonare, ecocardiogramma color doppler, ECG Holter 24 ore, spirometria, esami ematochimici e TAC.