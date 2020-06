Serie A, i club si schierano contro l'algoritmo: "Non è una soluzione praticabile"

Ha fatto discutere l'ipotesi del presidente della Figc Gabriele Gravina riguardante l'utilizzo di un algoritmo per portare a termine il campionato, un piano C da attuare nel caso in cui non siano praticabili né la regolare disputa delle 12 giornate di Serie A rimanenti né gli eventuali playoff. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la novità non è piaciuta praticamente a nessun club, con Inter e Bologna in particolare che si sono esposte pubblicamente definendo l'algoritmo una soluzione non praticabile, che non considera l'imprevedibilità alla base del calcio. Non si conoscono con certezza neanche i parametri che eventualmente governerebbero l'algoritmo (addirittura, se si utilizzasse il sistema Elo adottato dalla Fifa per il ranking delle Nazionali, la Lazio potrebbe finire in prima posizione in questo momento), ma il sentire comune sembra essere quello di un rifiuto che sarà esternato nel prossimo consiglio federale. In un dibattito che non vede di buon occhio l'utilizzo dei playoff sembra comunque difficile che riesca a spuntarla una sommatoria di calcoli matematici.