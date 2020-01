Serie A, il nuovo pres. Dal Pino: “Lavorerò per ricreare unità e coesione”

Dopo un incontro con il presidente Gravina è arrivata l’ufficialità: Dal Pino ha accettato l’incarico e sarà il nuovo presidente della Serie A. Il nuovo numero uno del massimo campionato italiano, che ha incassato anche il sostegno di Claudio Lotito, ha rilasciato le prime dichiarazioni: “Lavorerò sin da subito con il massimo impegno per ricreare l’unità e la coesione necessarie per lo sviluppo su scala nazionale e internazionale della Lega”. Già nella giornata di oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Dal Pino potrebbe essere in via Rossellini e, dunque, convocare la sua prima Assemblea per venerdì prossimo. Altrimenti, sarebbe tutto rinviato alla nuova settimana, con Assemblea in quella successiva. Tenendo in considerazione che, d’ora in poi, ci sarà bisogno della maggioranza di due terzi per prendere qualsiasi decisione, il nuovo presidente dovrà capire come poter gestire una Serie A totalmente spaccata, evitando il rischio di vedere paralizzata l’attività. Al momento, ci sarebbe ampia condivisione solo sulla necessità di modificare lo statuto, e quindi presentare le candidature per la carica di presidente prima di andare alle urne. L’argomento rimane, tuttavia, delicato per i legami con i diritti tv e, quindi, con Mediapro. Prossimamente ci sarà un nuovo incontro, questa volta con il coinvolgimento di Dal Pino.

Vucinic: “La Roma la spunterà sulla Lazio. Per lo Scudetto corsa a due…”

Lazio, Adekanye e Moro a 360°. L'ag.: "Raul soffiato al Chelsea. Bobby resta, nonostante Klopp"

TORNA ALLA HOMEPAGE