Vucinic: “La Roma la spunterà sulla Lazio. Per lo Scudetto corsa a due…”

Nella prossima giornata di Serie A, si sfideranno tra loro le prime sei squadre in classifica, più Napoli e Milan. I risultati che usciranno potranno dire molto sulle ambizioni dei vari club, in lotta per lo Scudetto e per il piazzamento valido per la Champions League. Attualmente, dopo Inter e Juventus c’è la Lazio che, nonostante abbia giocato una partita in meno, è distante quattro punti dai ‘cugini’ della Roma. L’ex giallorosso Mirko Vucinic, però, è convinto che, a fine campionato, non saranno i biancocelesti ad ottenere la medaglia di bronzo, bensì i rivali storici. Di seguito, le sue parole, riportate nella rassegna stampa di Radiosei: “La Roma potrà lottare solo per il terzo posto, magari in una volata con la Lazio? Sì, e credo che i giallorossi la spunteranno. Lo Scudetto è una storia tra Juventus, ancora favorita, ed Inter, che con Conte si è avvicinata tantissimo. Se poi avrà anche Vidal, Conte, numero uno al mondo, diventerà un osso durissimo fino in fondo”.

Lazio, Lotito: "Voglio trasformare i sogni in realtà. Mercato? Vedremo le esigenze..." - VD

Ruben Sosa: “Scudetto? Lazio, devi crederci! Con chi avrei desiderato giocare? Dico Immobile…”

TORNA ALLA HOMEPAGE