Serie A, in arrivo la svolta per il VAR: martedì si vota per la Control Room unica

E' in arrivo una svolta importante per il futuro del calcio italiano. Il VAR potrebbe avere una Control Room unica con sede a Milano. La decisione spetta alla Lega che si riunirà in Assemblea martedì e se verrà presa questa strada la Serie A potrebbe avere enormi benefici. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, già da tempo si pensava di centralizzare i comandi del VAR, ma solo ora si ha avuto il coraggio di avanzare una proposta concreta.

LA STRUTTURA - La stanza di controllo, in caso di esito positivo dall'Assemblea, verrà allestita presso la El Towers Spa con sede a Lissone (Monza). La Lega pensa già in grande: questo progetto è solo una parte di un'infrastruttura più elaborata dove verranno elaborate le immagini e poi diffuse ai vari broadcaster. Questo progetto permetterà agli arbitri di specializzarsi nel Var e quindi avere meno errori possibili.

