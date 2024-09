Serie A, in calo lo streaming. Ma la Juve rimane la squadra più vista in TV

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - È stata sempre la Juve - almeno fin qui - la squadra più vista dagli italiani in TV: 944 mila persone si sono gustati l'esordio della squadra di Thiago Motta, altri 960 mila l'hanno seguita simbolicamente fino a Verona e 902 si sono sintonizzati su Dazn per il big match contro la Roma. Gara che ha abbondantemente superato l'asticella dei 2 milioni di spettatori grazie alla visione contemporanea di Sky (1.4 milioni).

Se il calcio dal vivo è protagonista di una crescita esponenziale, quello in TV e streaming fin qui ha subito un rallentamento. Gli ascolti di Dazn sono rimasti sostanzialmente stabili attorno ai 4 milioni per giornata. I secondi match più visti sono stati il debutto dei campioni d'Italia dell'Inter a Genova (669,5 mila), la vittoria del Parma sul Milan nella seconda giornata (545,5 mila) e il poker di Inzaghi contro l'Atalanta (818,5). Nella stagione 2023-24 - riporta Corriere dello Sport - la misurazione Auditel Total Audience registrava rispettivamente 4,2, 4,5 e 4,7 milioni di spettatori nei primi tre turni.

Secondo gli esperti, nel lungo periodo il gap verrà colmato dai fattori ambientali e stagionali, ma soprattutto dall’abitudine di fruizione. Nel frattempo, può già sorridere Sky: Milan-Torino, Verona-Napoli, Lecce-Atalanta, Udinese-Lazio, Inter-Lecce, Roma-Empoli, Lecce-Cagliari, Genoa-Verona e Juve-Roma hanno ottenuto una media di 1 milione e 433 mila spettatori cumulati, in crescita del +46% rispetto alle partite trasmesse nelle prime tre giornate dello scorso anno. Tuttavia, se la formula è la stessa (3 match in co-esclusiva su 10), per la pay-tv di Comcast a cambiare è stato soprattutto il “peso” delle stesse gare. Oggi sono decisamente più rilevanti rispetto al recente passato: lo slot della domenica alle 12.30, ad esempio, è stato sostituito con quello della domenica alle 18, sono garantiti 4 big match su 20 disponibili anche in 4K e in generale almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato.

