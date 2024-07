Serie A, la Lega calcio contro il sesto cambio: "In Italia non ci sarà"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - La sesta sostituzione sta per diventare realtà ma non in Italia. Tra le nuove regole introdotte in vista della prossima stagione, infatti, c'è anche quella che fa riferimento a sei cambi in una singola gara nel caso un giocatore sia costretto a uscire per trauma cranico. Una regola introdotta mutuando quella del rugby che però non troverà applicazione in Italia.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport infatti la Lega calcio ha deciso che, per il momento, non adotterà il sesto cambio: "Dato che non è un obbligo regolamentare ma una indicazione da parte dell’Ifab e dato che statisticamente questo tipo di infortunio è un evento estremamente raro, anche sentendo le altre Leghe europee, per quest’anno non adotteremo il sesto cambio", queste le parole provenienti da Via Rossellini riportate dal quotidiano.