Serie A, la Lega si riunisce: nell’ordine del giorno la prima grana per Casini

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA – La Lega Serie A ha finalmente il suo presidente. Lorenzo Casini è stato designato come successore di Dal Pino anche se con il quorum minimo per l’elezione. Un dettaglio non indifferente, il neopresidente infatti dovrà non solo riuscire a coordinare il lavoro da svolgere ma anche conquistarsi la fiducia di chi non lo ha supportato. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi sarà per lui la prima assemblea da presidente. Si riunirà infatti in giornata la Lega per discutere di alcune questioni importanti, ecco che arriva la prima grana per il neoeletto. Tra i punti all’ordine del giorno c’è l’indice di liquidità che Gravina, numero uno della Figc, ha imposto come parametro per l’iscrizione al campionato. I club non hanno digerito questa decisione e avranno tempo fino al 20 aprile, quando ci sarà il prossimo Consiglio Federale, per trovare un modo che renda l’indice meno penalizzante per il calcio. Dalla riunione di oggi si capiranno le intenzioni della Lega nei confronti della Federazione e soprattutto il clima interno tra le società. Infine, potrebbe discutersi anche del Mundialito proposto da De Siervo negli Stati Uniti perché De Laurentis avrebbe ricevuto la proposta di disputarlo ad Abu Dhabi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Italia, Immobile è insaziabile: con un gol può raggiungere due bomber

Cimini, Ledesma: "Qui non conta la Lazio e il mio passato da calciatore"