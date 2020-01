Serie A, media spettatori in crescita: bene la Lazio, comandano le milanesi

Sorride la Lega nel guardare i numeri record relativi alla media spettatori nei nostri stadi. Alla fine del girone d'andata (nonostante una gara in meno) si celebrano gli oltre 5 milioni di spettatori, con una media di 26.952 persone a partita negli impianti italiani. Si pensa ovviamente in grande, perché una proiezione finale da 10 milioni rappresenterebbe il record degli ultimi 29 anni. Ma il campionato più incerto del decennio ha riacceso la voglia di stadio e di campo, si torna a sentire la risposta sentimentali del popolo. Soprattutto a Milano, con Milan e Inter a far segnare le squadre con più pubblico negli ultimi tre anni (il club di Conte guida con oltre 64mila spettatori in media quest'anno). Sorride anche la Lazio, che non godeva di un sostegno così importante dagli anni della Supercoppa di Pechino vinta contro l'Inter (2011): il dato parla di 35.111 spettatori in media, mille unità in più rispetto allo scorso anno, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Bene anche Fiorentina (34.959) e Cagliari (15.941)

Berisha in versione Justin Bieber: la prova canora dell’ex Salisburgo - VD

Calciomercato Lazio, Badelj in bilico a Firenze: ecco tutti gli scenari

TORNA ALLA HOMEPAGE