Serie A, non solo Cataldi: tanti gol dalla panchina in queste prime giornate

"I cambi fanno la differenza" è il mantra che ogni allenatore ripete ai calciatori che esprimono il proprio malumore per essere finiti in panchina. In quella che può sembrare una frase di circostanza c'è però anche un fondo di verità. A dimostrarlo sono i dati, riportati dalla rassegna stampa di Radiosei, su queste prime 4 giornate di Serie A. Se nell'ultimo turno anche la Lazio ha beneficiato della rete di Cataldi per agguantare il pareggio contro il Cagliari, nelle prime due giornate 1 gol su 6 (6/36 e 5/30) è arrivato proprio da calciatori subentrati a partita in corso. Ancora meglio è andata alla 3ª quando sono arrivati 7 gol su 29 dalla panchina, stesso numero del fine settimana appena concluso (su 32 reti totali). Insomma, con l'era dei 5 cambi è aumentata la possibilità che un giocatore riesca ad incidere pur non partendo tra i titolari.