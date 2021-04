Serie A, quanti gol dalle panchine: Lazio prima per punti guadagnati

In assenza di pubblico, i veri dodicesimi uomini in campo diventano le "riserve" più prolifiche. In questa Serie A tante volte abbiamo visto calciatori subentrare dalla panchina e aiutare in maniera decisiva la propria squadra, soprattutto in casa Lazio. I biancocelesti infatti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono la squadra che ha guadagnato più punti grazie ai gol dei suoi sostituti, ben 9. Uno su tutti, ovviamente, è Felipe Caicedo. L'ecuadoregno con i suoi 4 gol dalla panchina è il giocatore con più reti all'attivo da subentrante in Serie A insieme a Politano e Muriel. Inoltre Simone Inzaghi, al pari di Italiano, è il tecnico che utilizza più cambi in tutto il campionato, 144 in totale. L'Atalanta invece ha potuto contare sui gol di 6 calciatori mandati in campo a partita in corso tanto da risultare la migliore con le sue 13 marcature complessive dalla panchina.

Lazio, Luiz Felipe all'ultima curva: ecco quando potrebbe rientrare

Lazio, un 2021 da Champions: media punti da vertice, ma basterà?

TORNA ALLA HOME PAGE