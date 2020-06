Serie D, l'ex sindaco di Amatrice Pirozzi torna in panchina: "Ho capito che ero pronto"

Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e adesso consigliere regionale del Lazio, tornerà ad allenare in Serie D. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Pirozzi ha accettato la proposta del presidente Pierluigi Betturri e dell’a.d. Bruno D’Alessio per la panchina del Trastevere, un ritorno dopo che l'aveva abbandonata per dedicarsi a tempo pieno ai suoi compiti di sindaco in seguito al terremoto: "Ho accettato per amore che credevo perduto ed ho ritrovato. Vedendo le partite non sentivo più nulla, poi frequentando il campo mi è tornato l’entusiasmo. Ho capito che ero pronto a ricominciare".

