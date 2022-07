SETTORE GIOVANILE - Lazio, scelti i nuovi tecnici: le novità

Da Sanderra ad Assumma, sono tante le novità per le panchine delle giovani aquile che affronteranno la stagione 2022/2023...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Sono stati definiti i nuovi allenatori del settore giovanile della Lazio. Stefano Sanderra sarà il prossimo allenatore della Primavera. Dopo l'esperienza a Malta all'Hibernians, il mister è pronto per la nuova avventura. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono stati sciolti i nodi relativi alle altre categorie. L'Under 18 verrà affidata a Massimo D'Urso, ex vice di Menichini e l'anno scorso in Under 17, che passerà quindi nelle mani di Christian Terlizzi. Marco Alboni sarà il tecnico dell'Under 16, Simone Gonini quello dell'Under 15. L'Under 14, infine, alla new entry Tobia Assumma, classe 1979, proveniente dalla Reggina Under 17.