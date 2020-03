Sicula Leonzio, Leonardi: "Adamonis tornerà alla Lazio ancora più forte"

Giuseppe Leonardi incorona la Lazio e la Salernitana. Il presidente della Sicula Leonzio ha parlato al quotidiano La Sicilia di come sia importante la collaborazione tra squadre di diverse categorie e di come si possano aiutare a vicenda. Una strategia che i biancocelesti e i granata hanno seguito spesso e che ha regalato ai capitolini gioiellini come Strakosha e Luiz Felipe. L'albanese e il brasiliano, nonostante non avessero brillato in Campania, sono tornati alla base con un bagaglio di esperienza importante che gli ha permesso di fare un salto di qualità, Il patron del club siciliano è convinto che possa avvenire anche in altre realtà e consiglia anche il Catania di fare la stessa cosa. Tornando alla Lazio, Leonardi parla anche di Adamonis, che si è rilanciato nella sua squadra: "Faccio l'esempio di Adamonis, un '97 della Lazio, appunto, che qui è stato valorizzato e che tornerà alla base più forte. Noi abbiamo dato alcuni giocatori in D al Marina che li sta valorizzando". Altri club seguiranno il suo consiglio?