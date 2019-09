Spal, Vicari: "Non sarà facile fermare la mia Lazio". E su Lazzari...

RASSEGNA STAMPA - "Da bambino andavo in Curva Nord con papà e Nesta era il mio idolo". A parlare così è Francesco Vicari, difensore della Spal e da sempre tifoso della Lazio. Per lui sfidare le aquile non è mai una sfida come le altre anche se vuole farsi trovare pronto. Sulle pagine de Il Messaggero, il centrale continua affermando di voler continuare a crescere in Emilia e di non pensare a un futuro a Formello. Davanti oggi pomeriggio avrà Immobile, un cliente scomodissimo, forte e veloce. Spera di non perderlo di vista anche perché lo considera tra i più forti del nostro campionato al pari di Cristiano Ronaldo, Dzeko o Higuain. Vicari ritroverà anche Lazzari, fino a pochi mesi fa suo compagno di squadra a Ferrara, e per lui esprime parole al miele: "Ho un grande rapporto con lui. Gli faccio in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Con Manu ci sentiamo spesso e sono contento per lui". Lazio che dovrà fare i conti con la voglia della Spal di fare punti, dopo che nelle prime due gare ne sono arrivati 0. Gli emiliani, poi, hanno sempre messo in difficoltà i capitolini anche se il centrale mette le mani avanti: "Sì, ma i biancocelesti sono forti e non sarà facile riuscire a metterli in difficoltà. La salvezza è il nostro obiettivo e la nostra aspettativa. Non siamo partiti come avremmo voluto, ma ci stiamo preparando bene alle prossime gare. Abbiamo commesso degli errori, ma stiamo lavorando per non ripeterli».

